ОВА: на Дніпропетровщині війська РФ двічі обстріляли Велику Кострому

ОВА: на Дніпропетровщині війська РФ двічі обстріляли Велику Кострому

На Дніпропетровщині в ніч на 20 травня російські війська знову обстріляли Велику Кострому, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомляє у Телеграмі начальник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч у більшості районів була спокійною. У Криворізькому знову тривожно. Окупанти двічі обстріляли Велику Кострому", - йдеться у повідомленні.

За словами Резніченка, люди не постраждали, у кількох будинках вибито скло.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук уточнив, що вогонь по Великій Костромі війська Росії вели з мінометів та ствольної артилерії.

Як повідомлялося, 19 травня ворожі війська обстріляли житлові квартали села Велика Костромка на Дніпропетровщині. Зруйновано понад 20 будинків, перебито газопровід та електропостачання. Поранено двох мирних жителів.

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