Офіс генпрокурора: з початку війни в Україні загинуло 232 дитини
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинуло 232 дитини. При цьому від рук російських окупантів постраждали щонайменше 427 дітей, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить повідомлення Офісу генерального прокурора Telegram.
"Станом на ранок 20 травня 2022 року понад 659 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційними даними ювенальних прокурорів 232 дитини загинули і понад 427 поранені", - йдеться у повідомленні.
Найбільше від російської збройної агресії постраждало дітей у:
- Донецької області – 145,
- Київській – 116,
- Харківській – 100,
- Чернігівській – 68,
- Херсонській – 48,
- Луганській – 47,
- Миколаївській – 44,
- Запорізькій - 28,
- Сумський – 17,
- Києві - 16,
- Житомирській – 15.
Нагадаємо, напередодні окупанти обстріляли Лиман, село Дробишеве та село Ярова Лиманської ОТГ Донецької області. В результаті загинули семеро людей, включаючи неповнолітню дівчину.