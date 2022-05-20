Офіс генпрокурора: з початку війни в Україні загинуло 232 дитини

Офіс генпрокурора: з початку війни в Україні загинуло 232 дитини

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинуло 232 дитини. При цьому від рук російських окупантів постраждали щонайменше 427 дітей, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення Офісу генерального прокурора Telegram.

"Станом на ранок 20 травня 2022 року понад 659 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційними даними ювенальних прокурорів 232 дитини загинули і понад 427 поранені", - йдеться у повідомленні.

Найбільше від російської збройної агресії постраждало дітей у:

  • Донецької області – 145,
  • Київській – 116,
  • Харківській – 100,
  • Чернігівській – 68,
  • Херсонській – 48,
  • Луганській – 47,
  • Миколаївській – 44,
  • Запорізькій - 28,
  • Сумський – 17,
  • Києві - 16,
  • Житомирській – 15.

Нагадаємо, напередодні окупанти обстріляли Лиман, село Дробишеве та село Ярова Лиманської ОТГ Донецької області. В результаті загинули семеро людей, включаючи неповнолітню дівчину.

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