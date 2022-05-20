ISW: росіяни змінили тактику на Донбасі – захоплюють конкретні села
Росіяни почали діяти в масштабі роти, а не на рівні БТГ, зосередившись на захопленні конкретних сіл на Донбасі. Про це, посилаючись на американський Інститут вивчення війни та чиновників США, повідомляє Українська правда.
Неназваний представник міністерства оборони США також зазначив, що російські сили, як і раніше, стикаються з проблемами в координації зв'язку між командирами та синхронізації артилерійського вогню за підтримки наземних атак.
Російські війська безуспішно намагалися відновити наступ на південний захід від Ізюма, і 19 травня не просунулися на Слов'янському та Лиманському напрямах. Росіяни активізували зусилля з просування на північ і захід від Попасної в рамках підготовки до битви за Сєвєродонецьк.
Також повідомляється, що російські сили безуспішно намагалися прорвати українську оборону на захід та схід від Авдіївки та вели потужний обстріл у цьому районі.