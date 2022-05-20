ISW: росіяни змінили тактику на Донбасі – захоплюють конкретні села

Росіяни почали діяти в масштабі роти, а не на рівні БТГ, зосередившись на захопленні конкретних сіл на Донбасі. Про це, посилаючись на﻿ американський Інститут вивчення війни та чиновників США, повідомляє Українська правда.

Неназваний представник міністерства оборони США також зазначив, що російські сили, як і раніше, стикаються з проблемами в координації зв'язку між командирами та синхронізації артилерійського вогню за підтримки наземних атак.

Російські війська безуспішно намагалися відновити наступ на південний захід від Ізюма, і 19 травня не просунулися на Слов'янському та Лиманському напрямах. Росіяни активізували зусилля з просування на північ і захід від Попасної в рамках підготовки до битви за Сєвєродонецьк.

Також повідомляється, що російські сили безуспішно намагалися прорвати українську оборону на захід та схід від Авдіївки та вели потужний обстріл у цьому районі.