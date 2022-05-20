Американська IT-компанія скоротила третину українських спеціалістів

Американська IT-компанія brightfin скоротила 30% працівників в Україні через війну. Клієнти вимагали не давати доступу українським співробітникам через ситуацію в безпеці, повідомляє Новое время.

Американський провайдер програмного забезпечення управління фінансами brightfin скоротив 30% фахівців в Україні.

За даними джерел йдеться про звільнення 50 спеціалістів. Також факт звільнення 30% працівників виданню підтвердив директор із маркетингу brightfin Кіт Дженсен.

Як зазначають співрозмовники, український менеджмент не попередили про звільнення.

" Мій безпосередній менеджер не знав. У команді взагалі нормальні стосунки були, і ми обоє в шоці" , - розповів співрозмовник.

За словами трьох фахівців brightfin з України, 18 травня вони втратили доступ до робочих інструментів, зокрема облікових записів у програмах Microsoft і Teamwork.

Однією зі співрозмовниць видання спочатку відключили робочі акаунти, а пізніше того ж дня повідомили, що це останній робочий день в компанії.

За словами співробітників компанії, мотивацією до скорочення штату стало те, що « Війна в Україні ще триває». Клієнти brightfin нібито не хочуть надавати доступу українським співробітникам через ситуацію в безпеці.

У самій компанії заявили, що звільнити українських працівників довелося через вимогу клієнтів залучити ресурси за межами України.

" В умовах відсутності прогнозованої дати з приводу кінця вторгнення ми просто не могли дозволити собі зберегти 100% української команди і одночасно найняти додаткових співробітників в інших країнах. Україна й надалі залишатиметься стратегічним центром для brightfin, і ми пишаємося 140 українськими співробітниками, які залишаються у нашій команді" , - заявили в компанії.

У brightfin заявили, що виплатили звільненим співробітникам вихідну допомогу і додали, що не планують подальших звільнень.