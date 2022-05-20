Британська розвідка: військам РФ здалися до 1700 захисників "Азовсталі"

За оцінками британської розвідки, на сьогодні російським військам здалися до 1700 захисників "Азовсталі" у Маріуполі. Скільки ще бійців лишається на території заводу, невідомо, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Twitter Міністерства оборони Великої Британії.

"Ймовірно, до 1700 українських військових із маріупольського металургійного заводу "Азовсталь" здалися. Невідома кількість українських сил залишається на заводі", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що операція з порятунку поранених бійців триває з 16 травня. У рамках домовленостей захисників Маріуполя вивозять на окуповані території із наданням медичної допомоги. Надалі планується їхнє звільнення в рамках обміну полоненими.

Нагадаємо, раніше аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що Росія погодилася на евакуацію захисників "Азовсталі", щоб якнайшвидше оголосити про повний контроль над Маріуполем.

Українська сторона підтвердила вихід із "Азовсталі" близько 260 бійців, які потребували медичної допомоги. Детальної інформації про процес немає, офіційний Київ пояснює це тим, що переговорний процес із противником триває, і розголошення даних може коштувати життя захисникам Маріуполя.