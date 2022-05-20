У Генштабі оновили дані про втрати російських військ в Україні

У Генштабі оновили дані про втрати російських військ в Україні
Фото: Facebook

У Генеральному штабі ЗСУ оновили﻿ дані щодо втрат російських військ в Україні з початку повномасштабного вторгнення.

Втрати противника з 24 лютого по 20 травня орієнтовно склали:

  • особового складу  - близько 28700 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1263 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3090 (+27) од,
  • артилерійських систем – 596 (+1) од,
  • РСЗВ - 200 (+1) од,
  • засобів ППО - 93 (+0) од,
  • літаків – 204 (+1) од,
  • гелікоптерів – 168 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 460 (+5),
  • крилатих ракет - 103 (+0),
  • кораблів /катерів - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2162 (+5) од,
  • спеціальної техніки - 43 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку.

Дані уточнюються.

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