У Генштабі оновили дані про втрати російських військ в Україні
У Генеральному штабі ЗСУ оновили дані щодо втрат російських військ в Україні з початку повномасштабного вторгнення.
Втрати противника з 24 лютого по 20 травня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 28700 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1263 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3090 (+27) од,
- артилерійських систем – 596 (+1) од,
- РСЗВ - 200 (+1) од,
- засобів ППО - 93 (+0) од,
- літаків – 204 (+1) од,
- гелікоптерів – 168 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 460 (+5),
- крилатих ракет - 103 (+0),
- кораблів /катерів - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2162 (+5) од,
- спеціальної техніки - 43 (+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку.
Дані уточнюються.