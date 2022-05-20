У Генштабі оновили дані про втрати російських військ в Україні

У Генеральному штабі ЗСУ оновили﻿ дані щодо втрат російських військ в Україні з початку повномасштабного вторгнення.

Втрати противника з 24 лютого по 20 травня орієнтовно склали:

особового складу - близько 28700 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1263 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 3090 (+27) од,

артилерійських систем – 596 (+1) од,

РСЗВ - 200 (+1) од,

засобів ППО - 93 (+0) од,

літаків – 204 (+1) од,

гелікоптерів – 168 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 460 (+5),

крилатих ракет - 103 (+0),

кораблів /катерів - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2162 (+5) од,

спеціальної техніки - 43 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку.

Дані уточнюються.