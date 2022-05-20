П'ять важливих видів страхування під час війни

Під час війни для українців виникають постійні безпекові загрози. Однак у Нацбанку зазначають, що є і інші загрози, які відійшли на другий план, але захист від яких допоможе людям в такий період, повідомляє Сьогодні.

Імовірність того, що можна пошкодити авто, отримати травми тощо все ще є, тому пресслужба НБУ назвала 5 основних видів страхових послуг, які актуальні сьогодні.

Страхування убезпечить від непідйомних витрат

Один з основних видів страхування – обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, або "автоцивілка". Вона є двох видів: що діє на території України, і що діє закордоном і зветься "Зелена карта". Такий документ у випадку ДТП покриває збитки, які третім особам завдав власник полісу.

Ще один важливий вид – страхування КАСКО. Воно покриває збитки від пошкодження транспортних засобів, знищення внаслідок ДТП, стихійних явищ, пожежі та інших ризиків, а також викрадення.

Страхування є і для осіб, що виїжджають за кордон. Воно допоможе українцям захиститися від непередбачуваних витрат у випадку раптового захворювання або нещасного випадку в іншій країні.

Також є добровільне медичне страхування. У цьому випадку страхова компанія організує надання медичних послуг та оплатить їх вартість, якщо у застрахованої особи виникнуть проблеми зі здоров'ям.

П'ятий вид захисту під час війни – страхування рухомого та нерухомого майна. Це покриє збитки у випадку втрати або пошкодження цього майна внаслідок пожежі, природних явищ, крадіжки та інших ризиків.

У Нацбанку додають, що навіть попри труднощі, пов’язані з веденням бізнесу в умовах воєнного стану, ринок страхування в Україні стабільно працює, і в людей є можливість звернутися й отримати послуги страхових компаній.