Розвідка Британії: РФ після захоплення Маріуполя кине сили на Донбас

Російська Федерація після остаточного захоплення Маріуполя перекине сили у наступ на Донбасі. Якщо це буде зроблено без належної підготовки, то продовжиться виснаження російських військ, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Twitter Міністерство оборони Великобританії.

"Щойно Росія захопить Маріуполь, цілком імовірно, що вони перекинуть свої сили для посилення операцій на Донбасі", - йдеться у повідомленні.

Розвідка вважає, що український опір у Маріуполі призвело до того, що російські війська в цьому районі мають бути серйозно переоснащені для ефективної передислокації. І це може бути досить тривалим процесом.

"Однак російське командування перебуває під тиском необхідності досягнення оперативних цілей. Це означає, що Росія, ймовірно, швидко перерозподілить свої сили без належної підготовки, що може призвести до подальшого виснаження сил", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські війська щодня намагаються прорвати позиції Збройних сил України, доки наступ вдається стримати. З початку повномасштабного вторгнення противнику вдалося зайняти майже всю Луганську область, крім Сєверодонецька, Лисичанська та низки дрібніших населених пунктів. На Донеччині окупанти зайняли південну частину регіону.

Українські військові експерти вважають, що Росія вирішила зосередитись на захопленні Луганської області.