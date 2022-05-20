Півсотні постраждалих від війни українців вирушили на лікування до Німеччини

Півсотні українців, які постраждали від війни, вирушили зі Львова на лікування та реабілітацію до Німеччини, повідомляє Укрінформ.

Серед них – медсестра з Лисичанська Оксана Баландіна, яка втратила ноги, підірвавшись на міні, та вийшла заміж у лікарняній палаті, повідомляє у Фейсбуці прес-служба Першого медоб'єднання Львова.

«Півсотні українців, які постраждали від війни, вранці вирушили на лікування та реабілітацію до Німеччини. Серед них медсестра із Лисичанська Оксана Баландіна. Вона втратила ноги, наставши на міну, але не втратила спраги життя. Жінка вийшла заміж прямо у лікарняній палаті, а їх із чоловіком перший весільний танець зворушив увесь світ», - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у медзакладі, такі евакуації за кордон відбуваються щотижня завдяки роботі Міністерства охорони здоров'я України. Ця стала наймасовішою з початку війни.

Як повідомлялося, з початку пов'язаної росією повномасштабної війни понад дві тисячі пацієнтів зі сходу та півдня України прибули до Першого медоб'єднання Львова медичними евакуаційними поїздами.

Щотижня відбувається евакуація людей з тяжкими пораненнями, яких завдають саме такими поїздами. Завдяки роботі таких евакуаційних поїздів пацієнти можуть отримати кваліфіковану медичну допомогу в установах, віддалених від прифронтової зони. Дорогою їх супроводжують «Лікарі без кордонів» (Médecins Sans Frontières).