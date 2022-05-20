РосЗМІ: окупанти за допомогою Херсонської залізниці хочуть розвивати Крим та РФ

Кримські так звані влади заявили, що за допомогою Херсонської залізничної гілки розвиватимуть економіку окупованого півострова та півдня Росії, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова "держради Криму" Володимир Константинов, якого цитує росiйський ТАСС.

"Новим драйвером для розвитку економіки південних регіонів Росії стане використання залізничної гілки в Крим через Херсонську область, тому що цей шлях коротший, ніж через Краснодар".

Він також розповів, що у Криму ухвалять закон про "націоналізацію майна українських олігархів".

Це рішення окупанти пояснили "відновленням моральної справедливості", нібито жителі півострова незадоволені тим, що "олігархи заробляють у Криму".

Нагадаємо: військові РФ захопили будівлю Херсонської міської ради й почали там хазяйнувати.