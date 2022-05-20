ОВА: окупанти обстріляли Харків із "Градів"
За минулу добу російські окупанти із реактивних систем залпового вогню "Смерч", "Ураган" та "Град" обстріляли Київський, Салтівський та Олексівський райони Харкова.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Він зазначив, що вночі по області в Дергачах снаряд влучив у приватний будинок. У с. Мала Данилівка так само від удару окупантів загорівся гараж та авто. Близько 5 год ранку горіли 7 гаражів зооветеринарної академії. За попередніми даними, постраждалих немає.
Також зранку внаслідок обстрілів отримали поранення 3 особи у смт. Шевченкове.
"На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосередив на утриманні зайнятих рубежів. Намагається проводити контратаки, але безуспішно. Веде повітряну розвідку із застосуванням БпЛА.Тривали бойові дії в районі населених пунктів Тернова та Веселе, ворожі обстріли зафіксували поблизу Руських Тишків", - повідомив Синєгубов.