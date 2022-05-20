ОВА: окупанти обстріляли Харків із "Градів"

За минулу добу російські окупанти із реактивних систем залпового вогню "Смерч", "Ураган" та "Град" обстріляли Київський, Салтівський та Олексівський райони Харкова.

Про це повідомив﻿ очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що вночі по області в Дергачах снаряд влучив у приватний будинок. У с. Мала Данилівка так само від удару окупантів загорівся гараж та авто. Близько 5 год ранку горіли 7 гаражів зооветеринарної академії. За попередніми даними, постраждалих немає.

Також зранку внаслідок обстрілів отримали поранення 3 особи у смт. Шевченкове.