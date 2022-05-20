Дуда вважає малоймовірним напад Путіна на члена НАТО

Президент Польщі Анджей Дуда вважає малоймовірним, що Росія наважиться напасти на якусь країну НАТО, у тому числі Польщу, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав в інтерв’ю Polski Times.

Президента запитали, як він оцінює нинішню безпекову ситуацію Польщі та чи є загроза з боку Росії.

"Звісно, потенційна загроза все ще існує. Але слід зауважити, що у Польщі - понад 10 тисяч солдатів найбільшої армії світу - найпотужнішої, найкращої і з найсучаснішим озброєнням. Ці військові мають досвід бойових дій. У нас також є американська інфраструктура, важке озброєння, ППО, завдяки якому частина території Польщі вже захищена американськими системами Patriot" , - зазначив Анджей Дуда.

Він додав, що якщо уявити, що цей малоймовірний сценарій реалізується, проти Польщі чи іншого члена Альянсу - реакція НАТО буде швидкою і рішучою.