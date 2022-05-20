Блінкен: РФ у 1990-і роки сама відмовилася від вступу до НАТО

Держсекретар США Ентоні Блінкен розповів, що у 1990-і роки Росія відхилила пропозицію вступити до НАТО, повідомляє Новое время.

Під час інтерв'ю з Блінкеном телеведучий Стівен Колбер згадав слова папи римського Франциска, який припустив, що розширення НАТО до кордонів Росії сприяло початку війни в Україні.

Блінкен у відповідь заявив, що НАТО не має агресивних намірів щодо Росії.

"НАТО — це оборонний альянс, країни збираються разом, щоб переконатися, що якщо на одну з них нападуть, решта прийдуть і захистять її. Ось у чому його суть. У нього немає агресивних намірів проти Росії. Він ніколи не нападав на Росію, він не буде нападати на Росію. Він не збирається нападати на Росію" , — наголосив держсекретар.

У відповідь журналіст жартома запропонував прийняти Росію до НАТО. Блінкен відповів:

"Знаєте, що? У 1990-х роках про це справді говорили. Росіяни вирішили, що це не те, що вони хочуть займатися".