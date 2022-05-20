Milliyet: Байден може виступити посередником у переговорах з Туреччиною щодо НАТО

Президент США Джо Байден може виступити посередником у переговорах з Туреччиною, яка блокує вступ Швеції та Фінляндії до НАТО. Його залучення дозволить задовольнити запити турецької сторони, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

Про це пише турецьке видання Milliyet.

Зокрема, джерела в НАТО звернули увагу на важливість зустрічей президента Фінляндії Саулі Нііністьо та прем'єр-міністра Швеції Магдалени Андерссон з Байденом у Вашингтоні. За їхніми даними, вивчається можливість того, щоб задіяти президента США посередником у переговорах з Туреччиною.

Видання пише, що для розгляду питання про членство Швеції і Фінляндії в НАТО вирішальне значення матимуть кроки адміністрації Стокгольма. Оскільки Анкара вимагає від союзників прислухатися до проблем безпеки Туреччини і давати конкретні оцінки, наприклад, діяльності заборонених курдських рухів.

Як зазначає Milliyet, залучення Білого дому, швидше за все, дозволить напрацювати пакетне рішення, яке на постійній основі вирішить проблеми Швеції і Фінляндії зі вступом до НАТО, а також Туреччини - у боротьбі з тероризмом і модернізацією літаків F-16.

Нагадаємо, раніше Байден закликав американський Сенат якнайшвидше проголосувати за вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.

Швидкому вступу скандинавських країн заважає позиція Туреччини, яка вимагає, щоб Стокгольм і Гельсінкі висловили чітку позицію з приводу представників забороненої в ЄС "Робітничої партії Курдистану", видали їх Анкарі, а також зняли обмеження на поставки зброї.