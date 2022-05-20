Дуда: найкраще завершення війни – повернення територій України

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вважає найкращим завершенням війни РФ проти України перемогу України з повним відновленням її територіальної цілісності. Про це, посилаючись на польські ЗМІ, повідомляє Європейська правда.

Президента Польщі запитали, як, на його думку, закінчиться війна РФ проти України.

"Я хотів би, щоб вона закінчилася тим, що Україна поверне всі свої території в межах міжнародно визнаних кордонів. Це дуже важливо для мене, безпеки Польщі та для майбутнього, тому що в політичному значенні це означало б перемогу України у війні", – заявив Анджей Дуда.

Він додав, що Польща дуже сподівається на цей позитивний сценарій, тому що він був би найбільш справедливим і надаватиме Україні всю можливу підтримку.

Президент Польщі також сказав, що вважає малоймовірним напад Росії на будь-яку країну НАТО.