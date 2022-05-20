Мер: в Енергодарі рятувальники вийшли на протест

В тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області рятувальники вийшли на акцію протесту проти викрадення військовими РФ свого керівника Віталія Трояна.

Про це повідомляє мер міста Дмитро Орлов.

“В Енергодарі пожежна частина вийшла на протест рашистам, які викрали начальника частини Віталія Трояна” , - написав він.

Він додав, що окупанти застосували силові методи до рятівників.