WP: Україна може отримати ЗРК Patriot у рамках пакету допомоги США

У рамках нового пакету допомоги від США на 40 мільярдів доларів, який напередодні схвалив Конгрес, Україна може отримати зенітні ракетні комплекси Patriot та далекобійну артилерію, повідомляє Новое время.

Про це йдеться в статті The Washington Post.

Ухвалений законопроєкт передбачає, що розмір військової допомоги Україні становитиме 20 мільярдів доларів.

Документ також включає понад вісім мільярдів доларів у вигляді загальної економічної підтримки України, майже п’ять мільярдів доларів для вирішення потенційної нестачі продовольства та понад мільярд доларів для сукупної підтримки біженців.

19 травня Сенат США проголосував за пакет допомоги Україні у розмірі 40 млрд доларів, раніше його схвалила Палата представників. Тепер документ має підписати президент Джо Байден.

Це найбільший пакет допомоги в іншій країні, який Конгрес приймав за останні два десятиліття.