Головний акціонер сервісу оголошень Avito вирішив продати російський бізнес

Головний акціонер найбільшого сайту безкоштовних оголошень в Росії Avito – нідерландська компанія Prosus – вирішив вийти з російського бізнесу, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Prosus продає свою частку в Avito.

25 березня ми оголосили про вихід Avito із нашої групи OLX. Після завершення цього операційного поділу компанія Prosus вирішила вийти з російського бізнесу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Prosus вже розпочав пошук покупця на акції Avito.

Нагадуємо:

25 березня OLX Group вирішила припинити будь-яку участь у своїй діяльності в Росії. Avito працюватиме як незалежна російська компанія, керована місцевою командою менеджерів та власною радою директорів.

Повідомлялось, що нідерландська компанія Prosus (холдинг Naspers), якій належить Avito, мовчить про масові оголошення про строкову службу в російській армії на їх майданчику.

Компанія також заявляла, що відмовляється виходити з Росії.