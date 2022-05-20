Мультитест замість ЗНО: сьогодні розпочинається реєстрація абітурієнтів

Сьогодні, 20 травня розпочинається реєстрація абітурієнтів для участі в Національному мультипредметному тесті, який в цьогоріч замінює ЗНО. Вона триватиме до 7 червня, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це заявив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет в ефірі телемарафону.

"До 7 червня включно буде тривати етап підтвердження участі у тесті. Ті, хто не зможе зареєструватися з 20 травня по 7 червня, не зможуть взяти участі в основній сесії, то з 21 червня по 7 липня буде реєстрація на додаткові сесії" , - розповів Шкарлет.

Нагадаємо, цього року через війну Росії проти України вступна кампанія до вишів проводитиметься не через Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), а Національний мультипредметний тест. Графік здачі раніше публікували в МОН.

Зазначимо, що мультитест випускники складатимуть у Києві та ще 20 областях.