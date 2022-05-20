Німеччина: G7 планують мобілізувати для України понад 19 млрд доларів

Міністр фінансів Німеччини заявив, що країни Великої Сімки на зустрічі у четвер домовилися виділити Україні допомогу у близько 19 млрд доларів, або понад 18 млрд євро, повідомляє Економічна правда.

Про це міністр фінансів країни Крістіан Лінднер розповів в інтерв’ю Bloomberg.

"Ми повинні гарантувати здатність України захищатися, тому ми збираємо кошти для забезпечення ліквідності українського уряду" , – розповів Лінднер.

"Схоже, що ми зможемо зібрати понад 18 мільярдів [євро], щоб підтримати Україну в цей вирішальний історичний момент".

За словами міністра, кошти включають 7,5 млрд доларів від США, а також 9 млрд євро від Євросоюзу. Він додав, що "уряд України не повинен турбуватися про фінансування їхніх державних потреб" у найближчі місяці.

Лінднер наголосив, що підтримка G7 є дуже хорошим сигналом, адже Україна "не тільки захищає себе, а захищає наші цінності".

"Ми готові спостерігати за ситуацією, але я вважаю, що на даний момент ми зробили дуже важливий прогрес у гарантуванні ліквідності України" , – резюмує він.

Нагадуємо:

У четвер Reuters з посиланням на проєкт комюніке за підсумками зустрічі країн G7 та міжнародних фінансових інституцій повідомляв, що сторони мобілізували для України 18,4 млрд доларів фінансування. Цих коштів буде достатньо для забезпечення України ліквідністю на три найближчі місяці з огляду на щомісячні потреби у 5 млрд доларів.

Раніше повідомлялося, що значна частина цих коштів буде надана у формі грантів, тобто безповоротної допомоги. У стані війни Україна не може самостійно забезпечити необхідні кошти до бюджету через суттєве падіння податкових та неподаткових надходжень.