Сухомлин: Україна зміцнює кордон із Білоруссю в Житомирській області

Ділянку українсько-білоруського кордону укріплюватимуть вздовж усієї лінії Житомирської області. Щоб другої спроби ворога прорватися на наші землі більше не було, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це заявив мер Житомира Сергій Сухомлин під час відеозвернення.

"Ми об'їжджали позиції наших батальйонів територіальної оборони, які розташовуються на кордоні з Білоруссю... Вони вже непогано окопалися на кордоні, і ми розуміємо, що другої спроби у ворога не буде. Не буде можливості зайти в Україну так, як вони зайшли 24-го (лютого - ред.). З 1 травня ми почали будувати по всій лінії та бетонні блоки" , - розповів Сухомлин.

За його словами, до зміцнення держкордону в межах Житомирської області буде залучено також комунальні підприємства і за всіма містами області закріплять ділянки, які вони облаштовуватимуть.

"Ми побудуємо нормальну лінію оборони, щоб захисники були захищені бетоном і рештою, і для того, щоб спроб зайти з Білорусі у білоруської армії разом з російською не було" , - зазначив Сухомлин.

Нагадаємо, що Житомирську область звільнили від російських окупантів 4 квітня.