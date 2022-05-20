НПУ: мешканець Бучанського району працював на окупантів

Поліцейські викрили зловмисника, який під час окупації російськими військами Бучанського району Київської області співпрацював з ворогом. Про це повідомила﻿ Нацполіція.

Встановлено, що під час перебування військ РФ у Бучанському районі мешканець села Луб’янка надавав військам РФ інформацію про місця проживання військовослужбовців, які брали участь в АТО та інших осіб, які мали вогнепальну зброю та могли чинити опір ворогу.

Зокрема, він надав загарбникам інформацію щодо одного з учасників АТО, після чого він був підданий тортурам та катуванням.

Окрім того, відомо, що підозрюваний, добре знаючи місцевість Бучанського району, показував російським армійцям у лісосмугах позиції для вигідного розташування їх військової техніки з метою здійснення обстрілів території України та місць дислокування ЗСУ.

У ході проведення обшуків за місцем проживання затриманого поліцейські вилучили формений одяг, радіоелектронні засоби зв’язку, карти Київщини з відмітками місцевості та інші речові докази.

Надалі зрадник був завербований російськими окупантами та з метою продовження своєї злочинної діяльності на користь ворога намагався потрапити на службу до ЗСУ.

За результатами проведення слідчих дій вказаній особі повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада) та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.