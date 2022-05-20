ДПСУ: ворог обстріляв Чернігівщину і Сумщину

ДПСУ: ворог обстріляв Чернігівщину і Сумщину
Фото: Facebook

Ворог продовжує обстріли прикордоння Чернігівщини і Сумщини, повідомили﻿ у Державній прикордонній службі України.

"Сьогодні о 4.00 ранку прикордонники Чернігівського загону зафіксували обстріл з території Росії в районі українського пункту пропуску "Сеньківка". Ворог здійснив близько 8 пострілів з міномету 120 мм калібру", - йдеться в повідомленні.

Також протягом ночі фіксувалися поодинокі неприцільні постріли, ймовірно з міномету, по території України в межах Семенівського району Чернігівської та Шосткинського району Сумської областей.

Постраждалих унаслідок обстрілів наразі немає.

Дані уточнюються.

На зображенні може бути: природа, дорога, трава та дерево

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