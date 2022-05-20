Пентагон знищив останню ракету М55 із хімічною зброєю
Міністерство оборони США заявило про знищення останньої ракети М55 із хімічною зброєю. Усі інші запаси хімічних снарядів планують знешкодити до 2023 року, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Ракету було знищено в рамках виконання міжнародної Конвенції щодо заборони хімічної зброї.
"Ми дуже раді, що досягли ключового етапу на шляху до повного хімічного роззброєння", - сказав заступник помічника міністра оборони США зі скорочення загроз і контролю над озброєннями Кінгстон Райф.
Знищення ракет відбувалось на армійському складу Блу Грасс 9 липня 2021 року. За рік були знешкодженні близько 18 тисяч снарядів. Вже до 2023 року США планує знищити усі запаси хімічної зброї.