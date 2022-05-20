МВС: на Київщині виявлено 13 потерпілих від сексуальних злочинів РФ

МВС: на Київщині виявлено 13 потерпілих від сексуальних злочинів РФ

За місяць роботи на Київщині спеціальна поліцейська мобільна група виявила 13 потерпілих від сексуальних злочинів, вчинених окупантами. Про це, посилаючись на ﻿заступницю міністра внутрішніх справ України Катерину Павліченко, повідомляє прес-служба МВС.

Указано, що за цей період:

  • опрацьовано 21 населений пункт;
  • опитано близько 340 осіб;
  • виявлено 13 потерпілих від сексуальних злочинів;
  • розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактами вчинення зґвалтувань російськими окупантами.
"З 10 травня така група працює на Сумщині. Далі будемо розширюватися на інші деокуповані області", – зазначила Павліченко.

Наголошується, що спеціалісти у складі групи мають відповідний досвід роботи з постраждалими від насильства, а також роботи з дітьми. Поліцейські та психологи спілкуються з місцевими жителями, а також інформують та роз’яснюють куди потрібно звернутися по допомогу.

Загалом щодо документування та розслідування сексуальних злочинів поліція працює у двох напрямках: перевіряє всю інформацію онлайн та опрацьовує населені пункти, які були під окупацією, пояснюють в МВС.

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