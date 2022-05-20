Облрада: у Херсонській області окупанти заблокували гумкоридори

У Херсонській області російські окупанти заблокували гуманітарні коридори, не даючи можливості забезпечувати людей ліками та продуктами першої необхідності, повідомляє Новое время.

Про це повідомив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Організаційна некомпетенція та злочинні дії орків та їхніх прислужників у Херсонській області, заганяють Херсонщину у дедалі глибшу гуманітарну кризу" , — написав він.

Чиновник додав, що у гуманітарних штабах Одеської та Миколаївської області з перших тижнів війни були тонни вантажів для Херсонської області.