Гайдай: Рубіжне розділило долю Маріуполя

Колись промислове місто Рубіжне на Луганщині зараз зруйноване вщент. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай на своєму офіційному Телеграм-каналі.

За його словами, уцілілих будівель у місті немає, багато будинків відновити вже неможливо, а у дворах знаходяться цвинтарі.

"До війни тут проживало понад 60 тисяч жителів, працювали на заводах, у бюджетній сфері, у розвиненому малому підприємництві", – розповів Гайдай.

Він також повідомив, що на сьогоднішній день жителі міста розділилися на три категорії: ті, що евакуювалися у безпечні міста України чи закордон; ті, кого депортували до Росії або на окуповані території; ті, що досі у заручниках у кадирівців та живуть у підвалах міста.