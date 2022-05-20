Гайдай: Рубіжне розділило долю Маріуполя
Колись промислове місто Рубіжне на Луганщині зараз зруйноване вщент. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай на своєму офіційному Телеграм-каналі.
За його словами, уцілілих будівель у місті немає, багато будинків відновити вже неможливо, а у дворах знаходяться цвинтарі.
"До війни тут проживало понад 60 тисяч жителів, працювали на заводах, у бюджетній сфері, у розвиненому малому підприємництві", – розповів Гайдай.
Він також повідомив, що на сьогоднішній день жителі міста розділилися на три категорії: ті, що евакуювалися у безпечні міста України чи закордон; ті, кого депортували до Росії або на окуповані території; ті, що досі у заручниках у кадирівців та живуть у підвалах міста.
"Розграбовані випалені цегляні коробки - це тепер наше Рубіжне. Ми будуватимемо його майже з нуля. Переможемо. Сумнівів немає. Покараємо за смерті наших людей і руйнування наших міст. Все буде Україна. Рубіжани, будьте певні – відбудуємося!" – запевнив голова ОВА.