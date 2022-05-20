ЄС перерахував Україні новий транш макрофінансової допомоги у 600 млн євро
ЄС перерахував Україні новий транш макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн. євро з пакету екстреної макрофінансової допомоги на 1,2 млрд. євро, повідомляє Європейська правда.
Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.
"Сьогодні ми виплатили Україні новий транш макрофінансової допомоги у розмірі 600 мільйонів євро. Ми також запропонували додаткову позику у розмірі 9 мільярдів євро для України у 2022 році. Ми працюватимемо над платформою для відновлення, щоб допомогти відбудувати вільну та демократичну Україну", - заявила вона.
Кошти виділені у рамках пакету екстреної макрофінансової допомоги Європейського Союзу.
Нагадаємо, Рада ЄС прискорено затвердила макрофін для України у розмірі 1,2 млрд. євро 21 лютого, напередодні вторгнення Росії. Перші 300 млн євро із пакету Єврокомісія виплатила 11 березня, наступні 300 млн – також у березні. Отже, це остання виплата із затвердженого у лютому пакету.