ЄС перерахував Україні новий транш макрофінансової допомоги у 600 млн євро

ЄС перерахував Україні новий транш макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн. євро з пакету екстреної макрофінансової допомоги на 1,2 млрд. євро, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

"Сьогодні ми виплатили Україні новий транш макрофінансової допомоги у розмірі 600 мільйонів євро. Ми також запропонували додаткову позику у розмірі 9 мільярдів євро для України у 2022 році. Ми працюватимемо над платформою для відновлення, щоб допомогти відбудувати вільну та демократичну Україну", - заявила вона.

Завжди, ми розлучилися на новому трансі €600 мільйона в Macro-Financial Assistance to Ukraine



More is coming - we proposed an additional €9 billion loan for ???????? in 2022.



Beyond relief, we'll work on reconstruction platform to help rebuild Ukraine як free, democratic country. pic.twitter.com/zoZtzvEg7U — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 20, 2022

Кошти виділені у рамках пакету екстреної макрофінансової допомоги Європейського Союзу.

Нагадаємо, Рада ЄС прискорено затвердила макрофін для України у розмірі 1,2 млрд. євро 21 лютого, напередодні вторгнення Росії. Перші 300 млн євро із пакету Єврокомісія виплатила 11 березня, наступні 300 млн – також у березні. Отже, це остання виплата із затвердженого у лютому пакету.