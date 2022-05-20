Вступна кампанія-2022: українці зможуть скласти тест за кордоном

Українці, які вимушено виїхали з країни через війну, зможуть скласти національний мультипредметний тест (НМТ) за кордоном та вступити до закладів вищої освіти. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Наказ, який затверджує перелік закордонних пунктів для проведення НМТ, було підписано вчора.

"Наразі підтверджено домовленості з багатьма європейськими колегами та партнерами, а отже, українці, які вимушено покинули свою Батьківщину через війну, зможуть скласти тестування та вступити до омріяних закладів вищої освіти України" , - повідомив Шкарлет.

Наразі заплановано, що тимчасові екзаменаційні центри створять у 39 містах таких країн: Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Угорщина, Франція, Хорватія, Чехія і Швеція.