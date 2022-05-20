Держприкордонслужба: дедалі більше українців повертаються додому

Українці, які виїхали з країни через війну, продовжують повертатися додому – лише за минулу добу західний кордон країни перетнули 41 тисяча осіб, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби.

"За добу 19 травня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 77 тисяч осіб та понад 20 тисяч транспортних засобів. З України минулої доби вибули більше 35 тисяч осіб. За минулу добу прибули понад 41 тисяча осіб, з них понад 37 тисяч – українці" , – йдеться в повідомленні.

Також прикордонники оформили 177 вантажівок з гуманітарною допомогою.Відстежувати завантаженість пунктів пропуску для перетину кордону до ЄС і Молдови можна на фейсбук-сторінці Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон. Дані оновлюються кожні 3 години.