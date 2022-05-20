Голова НБУ назвав три умови для повернення до вільного курсу
Національний банк України планує повернутися до вільного обмінного курсу долара, після того, як будуть виконуватися три економічні передумови, зокрема – стабілізація експорту, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомив голова Національного банку Кирило Шевченко.
Він нагадав, що повернення до ринкового курсоутворення закріплено рішенням НБУ в основних засадах політики на час воєнного стану.
Водночас таке повернення можливе лише за настання низки передумов: відновлення стійкої пропозиції іноземної валюти на ринку, зниження схильності до конвертації заощаджень у іноземну валюту та послаблення мотивів для виведення капіталу.
В НБУ розуміють недоліки фіксації курсу долара, тому наголошують, що повернуться до ринкового курсу. За словами Шевченка наразі політика фіксованого валютного курсу має більше переваг, аніж недоліків, тому Нацбанк буде й надалі тримати офіційний курс долара на рівні 29,25 грн.
"Наразі, в умовах воєнних дій та високого рівня невизначеності, саме фіксація обмінного курсу дає змогу стримати інфляційні процеси (через здешевлення критичного імпорту), тримати під контролем очікування, а також захистити заощадження і доходи громадян та бізнесу від стрімкого знецінення", — пояснює очільник НБУ.
За словами Шевченко, головними умовами для переходу від фіксованого курсу долара є:
- стабілізація експортних надходжень;
- зниження невизначеності, пов'язаної з військовими діями;
- більш активна робота фінансового ринку, аби НБУ знову міг впливати на інфляцію через ключову ставку.
Разом з цим, у Нацбанку не пояснили, коли саме можуть настати ці умови:
"Перехід до плаваючого курсу визначатиметься появою відповідних передумов, а не прив’язаний до якоїсь конкретної дати".
Нагадаємо:
Національний банк 24 лютого призупинив роботу валютного ринку України, окрім продажу валюти, та зафіксував курс на рівні офіційного на той день – 29,2549 грн за долар.