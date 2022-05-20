Російські хакери атакували сайти італійських міністерств – ANSA

Російські хакери атакували італійські державні портали, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у повідомленні італійської агенції ANSA.

У поліції заявили, що працюють над тим, щоб захистити сайти від нападу.

Російська хакерська група Killnet взяла на себе відповідальність за атаку.

Серед атакованих сайтів – сайти судового органу самоврядування, Вищої ради магістратів, Митного агентства, а також МЗС, міністерства освіти та культурної спадщини.

Killnet розпочав DDOS-атаку після того, як вказав у Telegram список цілей — загалом їх близько 50, включаючи міністерства, компанії, наглядові органи, ЗМІ та судові органи, повідомили джерела видання.