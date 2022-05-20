Командир полку "Азов" записав відеозвернення

Вище військове керівництво дало наказ про припинення оборони Маріуполя та збереження життя та здоров’я військовослужбовців гарнізону. Про це у відеозверненні повідомив командир полку "Азов" Денис Прокопенко.

"Попри важкі бої, кругову оборону та відсутність постачання ми постійно наголошували на трьох найважливіших для нас умовах, а саме: цивільні, поранені та загиблі. Цивільних вдалося евакуювали, важкопоранені отримали необхідну допомогу та їх вдалося евакуювати з подальшим обміном та доставкою на територію, яка підконтрольна Україні. Щодо загиблих героїв. Процес триває, та надіюсь, що найближчим часом рідні та вся Україна зможуть з почестями поховати своїх воїнів" , - звернувся Прокопенко.