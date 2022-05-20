Долар в обмінниках поповз догори: у Нацбанку пояснили причини

Вартість американської валюти у небанківських обмінниках за останній тиждень виросла на 2-3 грн. У Національному банку України пов'язують це із запровадженими валютними обмеженнями та мають намір вплинути на цей курс, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив голова Національного банку України Кирило Шевченко.

За останній тиждень курс долара у небанківських обмінниках суттєво виріс. Якщо 13 травня ціна долара там коливалася в межах 34,2-34,5 грн, то станом на 19 травня долар подорожчав до 36,5-37,5 грн (за даними платформи minfin.com).

У Національному банку відомо про різкий стрибок курсу на готівковому ринку. Таку курсову динаміку там пов'язують з обмеженнями на валютному ринку, запровадженими після 24 лютого.

"Зокрема, конвертація коштів з гривневих рахунків у банківській системі в готівкову валюту була заборона в Україні та суттєво обмежена за кордоном. Внаслідок цього на готівковому сегменті валютного ринку переважаючий дефіцит валюти зумовлює послаблення курсу гривні" , — пояснив голова НБУ.

За його словами, попит на готівковому ринку (який і формує ціну долара в обмінниках) формується переважно для спекулятивних заробітків населення, для фінансування сірого імпорту, а також для переведення заощаджень в іноземну валюту.

Водночас НБУ має намір послабити тренд на девальвацію гривні у небанківських обмінниках, зокрема за допомогою зняття низки обмежень на торгівлю валютою банками.

"Для зниження амплітуди цих курсових коливань Національний банк має намір найближчим часом зняти обмеження на курс продажу готівкової валюти банками. Це сприятиме збільшенню ліквідності готівкового сегмента валютного ринку та стабілізації ситуації на ньому" , — заявив Шевченко.

Зазначимо, що дії Нацбанку будуть спрямовані виключно на готівковий валютний ринок. Водночас офіційний курс долара НБУ поки що залишає без змін на рівні 29,25 грн за долар.

Повернутися до плаваючого валютного курсу НБУ планує після виконання низки передумов. Зокрема, стабілізації експортних надходжень, зниження невизначеності, пов'язаної з війною, а також пожвавлення фінансового ринку.

Нагадуємо:

24 лютого Національний банк зафіксував курс гривні на рівні 29,25 грн за долар та обмежив зняття готівки на рівні 100 тисяч гривень на день. Курс євро – 31,68 гривні.

З 14 квітня НБУ дозволив банкам продавати готівкову валюту населенню, однак з низкою обмежень. Зокрема, банк може здійснювати продаж готівкової валюти у межах різниці між загальним обсягом купівлі та обсягом продажу ним готівкової валюти. Така різниця розраховуватиметься з 13 квітня 2022 року.

Також НБУ обмежив курс продажу валюти у не більше ніж на 10% вище чи нижче від офіційного курсу НБУ (який зафіксований з 24 лютого), а курс купівлі готівкової валюти не має бути нижчим за офіційний.

Водночас, наголошує НБУ, що безготівковий продаж валюти банками фізичним особам і надалі заборонений, крім окремих виключень. Для недопущення неконтрольованого виведення капіталу за кордон Національний банк заборонив банкам достроково погашати кредити, отримані ними від нерезидентів.