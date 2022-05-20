У Раді пропонують позбавляти військовозобов'язаних громадянства за виїзд з України

Українських чоловіків, які виїхали за кордон під час воєнного стану і не повернулися протягом 30 днів, можуть позбавити громадянства. Відповідний законопроєкт 7381 зареєстрований у Верховній раді, пише Юлія Бойко, РБК-Україна.

Зокрема, пропонується внести зміни до закону про правовий режим воєнного стану, згідно з якими військовозобов'язані можуть бути позбавлені громадянства України, якщо виїхали з країни і не повернулися протягом 30 днів.

Йдеться про тих, хто виїхав і не повернувся без поважних причин - заборона на виїзд з країни перебування, стихійні лиха, аварії, аварії, відрядження, офіційна робота за кордоном, перебування на стаціонарному лікуванні або інші обставини, які перешкоджають виїзду з країни перебування. Цю норму пропонується поширити і на тих, хто виїхав до Російської Федерації.

Крім того, пропонується позбавляти українського громадянства за письмову відмову від мобілізації.