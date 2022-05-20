Генсек РЄ: звірства в Україні показують, що виключення РФ є вірним

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Буріч сказала, що підтримка України є абсолютним пріоритетом.﻿ Про це вона заявила, відкриваючи першу міністерську сесію Ради Європи, яка триває без Росії, повідомляє Європейська правда.

"Минулого тижня я була у Києві на День Європи, щоб наочно показати, де сьогодення та майбутнє України. Я на власні очі бачила руйнування та страждання, спричинені жорстокою агресією Росії, яка, на жаль, продовжується досі. Я ніколи не забуду Бородянку та Ірпінь" , - сказала Пейчинович-Буріч.

Вона додала, що звірства Росії та її армії в Україні підтверджують, що рішення про виключення Росії із Ради Європи було правильним.

"Підтримка України є абсолютним пріоритетом. Саме тому ми підтримуємо Генеральну прокуратуру України у розслідуванні грубих порушень прав людини. Саме тому ми разом з українською владою вирішили переглянути наш План дій у світлі реальної ситуації на місцях" , - додала генсек.

Вона зазначила, що Рада Європи незабаром знову відкриє свій офіс у Києві.