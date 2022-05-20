ВООЗ скликає екстрену нараду через спалах віспи мавп

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) збирає групу експертів на екстрену нараду. Вони обговорять спалах віспи мавп у світі.﻿ Про це, із посиланням на The Telegraph, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Зазначається, що основними темами розмови будуть способи поширення вірусу та ситуація з вакцинацією.

Дане захворювання поширене в країнах Центральної та Західної Африки. Воно передається при тісному контакті з інфікованими гризунами.

Проте, на початку травня перші випадки віспи мавп були зафіксовані в декількох країнах Європи і Північної Америки. Зокрема, у Великобританії, Іспанії, Португалії, Італії, Швеції, Франції, США та Канаді.

Симптомами захворювання є лихоманка, головний біль та біль у м'язах, а також висип, що здебільшого починається на обличчі та поширюється на все тіло. Рівень смертності від віспи мавп коливається від 4 до 22%.

Перший випадок зараження мавпячою віспою зафіксували у Німеччині.