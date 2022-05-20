ВООЗ скликає екстрену нараду через спалах віспи мавп

ВООЗ скликає екстрену нараду через спалах віспи мавп

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) збирає групу експертів на екстрену нараду. Вони обговорять спалах віспи мавп у світі.﻿ Про це, із посиланням на The Telegraph, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Зазначається, що основними темами розмови будуть способи поширення вірусу та ситуація з вакцинацією.

Дане захворювання поширене в країнах Центральної та Західної Африки. Воно передається при тісному контакті з інфікованими гризунами.

Проте, на початку травня перші випадки віспи мавп були зафіксовані в декількох країнах Європи і Північної Америки. Зокрема, у Великобританії, Іспанії, Португалії, Італії, Швеції, Франції, США та Канаді.

Симптомами захворювання є лихоманка, головний біль та біль у м'язах, а також висип, що здебільшого починається на обличчі та поширюється на все тіло. Рівень смертності від віспи мавп коливається від 4 до 22%.

Перший випадок зараження мавпячою віспою зафіксували у Німеччині.

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