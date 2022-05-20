Валютний ринок в умовах війни: 86-й день

У п'ятницю 20 травня робота міжбанківського валютного ринку триває в звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, в середу 18 травня загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті знизився на 3,35 млн. порівняно з попереднім робочим днем і склав 102,052 млн. доларів. Операцій у доларах США пройшло на 101,746 млн. доларів, у євро – на 0,306 млн. доларів в еквіваленті. Сім днів поспіль операції у євро мають дуже незначний обсяг.

За даними Нацбанку, 18 травня обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів був меншим, ніж обсяг заявок на купівлю на 24 млн доларів: на 219,16 млн доларів було подано заявок на купівлю та на 195,15 млн доларів заявок на продаж.

НБУ з 24 лютого купує у експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).



Національний банк проводить також угоди у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема, станом на 14.00 сьогоднішнього дня євро купують по 30,9711 гривень, а продають по 31,2808 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 20 травня зріс на 911,5 млн. і склав 55 154,3 млн. гривень.

На готівковому валютному ринку - різкі коливання ціни на долар. Учора в другій половині дня у Києві цінник на продаж готівкового «американця» досяг 37,90-38,00 гривень, після чого почав знижуватися. Сьогодні вранці долар у столиці готові були продавати по 35,90-36,00 гривень, але потім знову почав зростати попит, і до 14-ї години дня цінник підскочив до 37,00-37,10 гривень. Подібні коливання спостерігаються й у інших великих містах. Певний вплив на настрої на ринку справили висловлювання деяких народних депутатів, які заявили, що найближчим часом долар в Україні коштуватиме 40 гривень. Водночас, керівництво Національного банку заявляє про те, що не збирається найближчим часом «відпускати» курс безготівкового долара, який уже майже 3 місяці утримується на рівні 29,2549 гривень.

Євро на FOREX у п'ятницю торгується в діапазоні 1,0554-1,0599 долара після різкого зростання в четвер, коли на короткий час досяг рівня 1,0607 долара. Ціна готівкового євро зростає та падає синхронно з готівковим доларом. Так учора у другій половині дня у столиці євро подорожчало до 39,90-40,00 гривень. Вранці п'ятниці євро подешевшав до 38,00-38,20 гривень, але до 14 години знову виріс до 39 гривень. Однією з причин таких сильних стрибків аналітики називають те, що банки фактично не беруть участі у валютообміні (оскільки НБУ встановив граничний рівень відхилення готівкового курсу від офіційного у розмірі 10%).

Курс долара до рубля впав з 62 до 57 руб/$, після чого відскочив до 59 рублів. Зміцнення рубля триває вже два місяці, незважаючи на економічні санкції з боку США та країн Євросоюзу.

Після вчорашнього падіння біткоїн намагається зростати. Сьогодні його ціна на біржі Binance досягла $30777,33 за монету. Різниця між кількістю бажаючих купити біткоїн і продати його скоротилася, але покупців все ще набагато більше, ніж продавців.