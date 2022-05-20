Мер Малину: РФ випустила по Житомирщині три крилаті ракети

Війська РФ завдали ракетного удару по місту Малин на Житомирщині, внаслідок чого пошкоджено об'єкт інфраструктури та майже 100 будинків. Про це у відеозверненні розповів Малинський міський голова Олександр Ситайло, повідомляє Укрінформ.

"По території нашої громади Російською Федерацією вкотре було завдано ракетний удар. Пошкоджено об'єкт інфраструктури та близько 100 будинків. Дякуючи Богу, жертв серед цивільного населення немає, але є троє поранених" , - зазначив Ситайло.

За його словами, на місці події працюють рятувальники та слідчо-оперативна група. Упродовж дня відновлять електропостачання в мікрорайоні, що постраждав.

Начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко в ефірі національного телемарафону розповів, що Малин обстріляли трьома російськими крилатими ракетами.

"О 8:20 пролунала повітряна тривога і 8:40 ми відчули так звану "спецоперацію" Росії в Малині. Було три "прильоти" крилатих ракет у Малин, там пошкоджено залізничну інфраструктуру" , - зазначив Бунечко.

Бунечко додав, що впродовж трьох тижнів російські війська не обстрілювали область. Із початку війни вони завдали збитків інфраструктурі Житомирщини на 2,5 млрд грн.