Колишній канцлер Німеччини Шредер пішов із "Роснафти"

Колишній канцлер Німеччини Шредер пішов із "Роснафти"

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер залишив посаду голови ради директорів російської державної компанії "Роснефть", повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у заяві на сайті компанії.

Шредер заявив "про неможливість продовження своїх повноважень у раді директорів компанії". Він керував радою директорів "Роснефти" з 2007 року.

Також рада директорів з тієї ж причини залишила Маттіас Варніг - керуючий директор компанії Nord Stream AG, оператор газопроводу "Північний потік - 2".

Шредера у лютому також висунули до ради директорів російської енергетичної компанії "Газпром".

Як відомо, 19 травня Європарламент закликав ЄС запровадити санкції проти Шредера та колишнього міністра закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, який з минулого року входить до наглядової ради "Роснефти".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив вимогу санкцій Шредера, але цього тижня німецький парламент цього тижня позбавив Шредера його офісу в Берліні, який платять платники податків.

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