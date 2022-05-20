Колишній канцлер Німеччини Шредер пішов із "Роснафти"

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер залишив посаду голови ради директорів російської державної компанії "Роснефть", повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у заяві на сайті компанії.

Шредер заявив "про неможливість продовження своїх повноважень у раді директорів компанії". Він керував радою директорів "Роснефти" з 2007 року.

Також рада директорів з тієї ж причини залишила Маттіас Варніг - керуючий директор компанії Nord Stream AG, оператор газопроводу "Північний потік - 2".

Шредера у лютому також висунули до ради директорів російської енергетичної компанії "Газпром".

Як відомо, 19 травня Європарламент закликав ЄС запровадити санкції проти Шредера та колишнього міністра закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, який з минулого року входить до наглядової ради "Роснефти".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив вимогу санкцій Шредера, але цього тижня німецький парламент цього тижня позбавив Шредера його офісу в Берліні, який платять платники податків.