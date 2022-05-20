ОГП: двом експомічникам суддів повідомлено про підозру в держзраді

ОГП: двом експомічникам суддів повідомлено про підозру в держзраді

Двом експомічникам суддів на Луганщині повідомлено про підозру в держзраді та колабораційній діяльності.

Про це повідомляє﻿ Офіс генпрокурора.

За даними слідства, підозрювані, будучи помічниками суддів райсуду на Луганщині, добровільно почали співпрацювати з представниками окупаційної адміністрації РФ - "ЛНР".

"Вони надали допомогу в утворенні та організації роботи так званої "прокуратури Біловодського району ЛНР". А в подальшому зайняли посади прокурорів у цьому незаконно створеному органі", - йдеться в повідомленні.

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