ОГП: двом експомічникам суддів повідомлено про підозру в держзраді
Двом експомічникам суддів на Луганщині повідомлено про підозру в держзраді та колабораційній діяльності.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
За даними слідства, підозрювані, будучи помічниками суддів райсуду на Луганщині, добровільно почали співпрацювати з представниками окупаційної адміністрації РФ - "ЛНР".
"Вони надали допомогу в утворенні та організації роботи так званої "прокуратури Біловодського району ЛНР". А в подальшому зайняли посади прокурорів у цьому незаконно створеному органі", - йдеться в повідомленні.