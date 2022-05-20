ОГП: двом експомічникам суддів повідомлено про підозру в держзраді

Двом експомічникам суддів на Луганщині повідомлено про підозру в держзраді та колабораційній діяльності.

Про це повідомляє﻿ Офіс генпрокурора.

За даними слідства, підозрювані, будучи помічниками суддів райсуду на Луганщині, добровільно почали співпрацювати з представниками окупаційної адміністрації РФ - "ЛНР".