Делегація РФ: Київ має дати сигнал для поновлення переговорів
Член російської делегації у переговорах з Україною Леонід Слуцький не виключив відновлення переговорів, але стверджує, що це залежить від Києва. Про це, із посиланням на голову фракції ЛДПР у Держдумі та члена переговорної групи з Україною Леоніда Слуцького та російські ЗМІ, повідомляє Українська правда.
"Зараз у нас низький профіль на переговорному процесі. Не виключаю, що здоровий глузд переможе, і переговорний процес відновиться. Це сьогодні залежить від тих, хто бере участь у переговорах з боку Києва", – сказав Слуцький.
Він також додав, що українська сторона погоджувалася на певні
"розсудливі умови", а потім у ході переговорів
"відходила назад".
Раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк підтверджував, що переговори з Росією стоять на паузі з низки причин: РФ не хоче втрачати репутацію, визнавати свою неправоту та прорахунки, зменшувати вимоги.
Неназване джерело в Москві говорило "РИА Новости", що мінський та нормандський формати
"після російського визнання ДНР та ЛНР… неактуальні", а Німеччина та Франція беруть участь у постачанні зброї Україні, що
"не сприяє перемир'ю".