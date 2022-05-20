Делегація РФ: Київ має дати сигнал для поновлення переговорів

Член російської делегації у переговорах з Україною Леонід Слуцький не виключив відновлення переговорів, але стверджує, що це залежить від Києва. Про це, із посиланням на﻿﻿ голову фракції ЛДПР у Держдумі та члена переговорної групи з Україною Леоніда Слуцького та російські ЗМІ, повідомляє Українська правда.

"Зараз у нас низький профіль на переговорному процесі. Не виключаю, що здоровий глузд переможе, і переговорний процес відновиться. Це сьогодні залежить від тих, хто бере участь у переговорах з боку Києва", – сказав Слуцький.

Він також додав, що українська сторона погоджувалася на певні "розсудливі умови" , а потім у ході переговорів "відходила назад" .

Раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк підтверджував, що переговори з Росією стоять на паузі з низки причин: РФ не хоче втрачати репутацію, визнавати свою неправоту та прорахунки, зменшувати вимоги.