"Укрзалізниця" з'єднає новим поїздом Суми, Чернігів та Івано-Франківськ

Суми та Чернігів із Івано-Франківськом "Укрзалізниця" наприкінці травня поєднає новим двогрупним поїздом, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал УЗ.

Новий двогрупний поїзд з'єднає Суми та Чернігів із Івано-Франківськом. Також мешканці деокупованої Півночі зможуть доїхати ним до Хмельницького, Тернополя та Львова.

"Поїзд 259/260 – 258/257 Суми, Чернігів – Івано-Франківськ відправлятиметься з Сум по непарних числах з 25 травня о 18:05, з Чернігова поїзд відправлятиметься з 27 травня о 20:25 та прибуватиме до Івано-Франківська о 13:23" , – йдеться в повідомленні.

Натомість із Івано-Франківська потяг відбуватиме по парних числах. Перший рейс – 26 травня о 15:57. Він прибуватиме до Чернігова наступного дня о 10:25, до Сум – о 12:26.