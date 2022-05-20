Радник мера: окупанти планують відкрити у Маріуполі чотири школи

Окупанти влаштували "організаційно-методичне" зібрання вчителів, яких примушують до співпраці в освітньому процесі. Про це повідомив﻿ радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, протягом травня окупанти збираються запустити 4 школи по одній у кожному районі міста.

"Глобального вибору освітянам вже не залишають, прямо та непрямо погрожують "негативними" наслідками від фільтраційних таборів до обмеження "гуманітарної" допомоги" , - йдеться в повідомленні.

Також з вересня система освіти в Маріуполі повністю переходить на російські стандарти та російські програми.