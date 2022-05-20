Радник мера: окупанти планують відкрити у Маріуполі чотири школи
Окупанти влаштували "організаційно-методичне" зібрання вчителів, яких примушують до співпраці в освітньому процесі. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, протягом травня окупанти збираються запустити 4 школи по одній у кожному районі міста.
"Глобального вибору освітянам вже не залишають, прямо та непрямо погрожують "негативними" наслідками від фільтраційних таборів до обмеження "гуманітарної" допомоги", - йдеться в повідомленні.
Також з вересня система освіти в Маріуполі повністю переходить на російські стандарти та російські програми.
"У рамках "адаптації" малих маріупольців в школах до переходу на російські програми в школах будуть викладати всього три предмети – російська мова/література, історія Росії та математика. Важливе зауваження – математика не для підвищення рівня, а теж як процес знищення української мови. Виявилось, що маріупольські діти не розуміють математичні терміни російською, тому саме для адаптації в навчанні будуть викладати математику", - написав він.