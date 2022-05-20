ГУР: економіка РФ під впливом санкцій продовжує стабільно руйнуватися

Під впливом міжнародних санкцій економіка країни-загарбника продовжує стабільно руйнуватись, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомляє у Телеграмі Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Бравурні заяви керівництва кремля про фінансове зростання Росії, поліпшення добробуту росіян і "все йде за планом" суперечать прогнозам їхнього ж міністерства економіки. Чиновники оцінили спад економіки до кінця 2022 року на рівні 8,8 відсотка", - поінформували в Міноборони.

Як уточнюється, за найбільш оптимістичними для країни-загарбника сценаріями видобуток нафти знизиться на 9,3%, газу на 5,5%, також на 20% скоротиться експорт нафтопродуктів і на 10% - експорт газу.

Зі свого боку Bank of New York повідомив власників російських євробондів, що через санкції Євросоюзу відмовляється виконувати функції довірчого керуючого цими паперами.

"Deutsche Bank закінчив працювати з низкою великих російських банків, закривши їм кореспондентські рахунки. Такі дії можуть викликати проблеми при переказах росіянами коштів за кордон. Раніше схоже рішення ухвалила група Raiffeisen. Французька група Societe Generale завершила операцію з продажу Росбанку і всіх своїх російських активів", - йдеться у повідомленні.

Також у ГУР МОУ поінформували, що після введення санкцій різко скоротилося надходження до РФ китайських технологій: постачання ноутбуків з Китаю до Росії в березні впало порівняно з лютим на 40%; імпорт смартфонів скоротився на 2/3; імпорт телекомунікаційного мережного обладнання знизився на 98%.

"Військове вторгнення в Україну не пройшло безслідно і для малого бізнесу Росії. У березні та квітні в Росії зареєстровано понад 60 тисяч справ про банкрутство", - заявили у розвідці.

Як повідомлялося, у ГУР МОУ поінформували, що перехоплені розмови загарбників із рідними свідчать, що лише 12% росіян засуджують війну в Україні.