G7 домовилися виділити Україні пакет фіндопомоги на $20 млрд

Країни Великої сімки ухвалили рішення про виділення Україні 19,8 млрд доларів. Про це йдеться у заяві за підсумками міністерської зустрічі G7 у німецькому місті Кенігсвінтер, повідомляє Корреспондент.

"У 2022 році ми мобілізували 19,8 млрд. доларів для бюджетної підтримки, у тому числі 9,5 млрд. доларів у вигляді недавніх зобов'язань, щоб допомогти Україні скоротити дефіцит фінансування і продовжувати забезпечувати надання основних послуг українському народу" , - йдеться у заяві.

Міністри вітали поточну роботу G7 та міжнародних фінансових інститутів щодо подальшого суттєвого фінансування України, зокрема, включаючи пропозицію Єврокомісії щодо додаткової макрофінансової допомоги у розмірі до 9 мільярдів євро.

Також зазначається про додаткову планову підтримку українських держпідприємств та приватного сектору через Європейський банк реконструкції та розвитку та Міжнародну фінансову корпорацію у розмірі 3,4 мільярда доларів.