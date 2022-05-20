Україна почала вивчати мирний план від Італії

Україна зараз вивчає пропозиції Італії щодо припинення російсько-української війни. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, повідомляє Дзеркало тижня.

«Україна високо цінує підтримку Італії у рамках Європейського Союзу та на двосторонньому рівні. Італійська сторона справді поділилася своїм баченням шляхів припинення війни Росії проти України. Відповідні пропозиції зараз вивчаються» , – розповів Ніколенко виданню «Інтерфакс-Україна».

Він також зазначив, що Міністерство закордонних справ України вітає будь-які міжнародні зусилля, за допомогою яких можна буде встановити мир на українській землі та в Європі в цілому.

«Водночас, будь-яке політичне рішення має ґрунтуватися на повазі суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах» , – наголосив Ніколенко.

Напередодні Італія передала так званий план миру Організації Об'єднаних Націй.

Зазначається, що план миру від Італії складається із чотирьох етапів. Документ підготувало Міністерство закордонних справ Італії за участю урядового палацу Кіджі. План включає не лише припинення вогню в Україні, а й співпрацю з міжнародними партнерами, зокрема ЄС, G7 та ООН.