Глава ГУР назвав необхідну зброю для наступу
Україна воюватиме, доки з її території не буде вигнано всіх російських військ. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов.
"Я не знаю жодних кордонів, окрім кордонів 1991 року", - сказав він в інтерв'ю виданню The Wall Street Journal, маючи на увазі рік відновлення незалежності України.
За його словами, для прискорення контрнаступу Україні терміново необхідні ракетні комплекси середньої та великої дальності, великокаліберна артилерія та ударна авіація.
"Ми ведемо війну на своїй території. Якщо хтось вважає, що у нас мають бути обмеження щодо використання деяких видів озброєння, я хотів би нагадати, що Росія тут використовує абсолютно всі види озброєння, які є у неї, від крилатих ракет, які запускають з підводних човнів, до стратегічних бомбардувальників. Тут застосовано весь спектр російської зброї, крім ядерної", - зауважив Буданов.