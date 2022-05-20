"Медіазона" нарахувала 2622 загиблих військових РФ в Україні

У війні проти України загинули не менше 2622 російських військових. Такі дані у п'ятницю, 20 травня, опублікувало російське видання Медіазону, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що це переважно ті загиблі військові РФ, яких вдається поховати у Росії.

За даними видання, найчастіше гинуть солдати з національних республік - у лідерах Дагестан та Бурятія. В останній загиблих ховають майже кожен день.

У більшості випадків повідомлення про загибель солдатів приходять із бідних регіонів, де середня зарплата нижча від медіанної по Росії. Жителів Москви та Петербурга, де сумарно живе більше 12% населення Росії, практично немає у таких зведеннях.

Серед 2622 повідомлень про загиблих у 491 випадку йшлося про загибель офіцера. Чверть загиблих офіцерів – це майори, підполковники, полковники та вище за званням.

Найбільші втрати зазнали ВДВ – не менше 509 десантників.