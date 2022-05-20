Міноборони: бойові дії загострюються

Ситуація в районах проведення бойових дій залишається напруженою та має ознаки загострення, зокрема загарбники намагаються оточити українських військових у районі Лисичанська і Сєвєродонецька. Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна розповів речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, повідомляє Укрінформ.

За його словами, російські окупаційні війська чинять інтенсивний вогневий вплив вздовж усієї лінії зіткнення та намагаються бити артилерією вглибину оборони українських військ, зокрема у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку. Противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів, веде розвідку, здійснює інженерне облаштування позицій, намагається поповнювати запаси озброєння, техніки, боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, поліпшити своє тактичне положення на окремих напрямках.

Мотузяник наголосив, що на Донецькому напрямку українські війська відбивають атаки російських військових, тривають інтенсивні бої на Лиманському, Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

"Основна мета російських окупантів – оточити наші війська у районі Лисичанська і Сєверодонецька" , - зазначив речник МОУ.

За його словами, на Слов’янському напрямку ЗСУ відбивають наступ російської армії. Противник постійно перегруповує війська та накопичує матеріально-технічні ресурси. Ворог веде артилерійський вогонь поблизу лінії зіткнення на південь та південний захід від Ізюма. З метою уточнення положення українських військ противник вів повітряну розвідку із застосуванням двох БпЛА“Орлан-10”.

"На Бахмутському напрямку українські захисники стримують наступ російського угруповання, яке за підтримки артилерії намагається розширити ділянку вклинення та оволодіти новими рубежами у районі Попасної. На Курахівському напрямку наші війська дають відсіч противнику, який за підтримки артилерії та авіації намагається наступати в напрямку Новомихайлівки, що за 10 км на південь від Мар’їнки" , - додав Мотузяник.

За його словами, на Харківському напрямку ЗСУ протидіють підрозділам Західного та Центрального військових округів РФ, береговим військам Балтійського флоту. Противник намагається утримати захоплені рубежі та веде вогонь з артилерійських систем. Зокрема, загарбники здійснили обстріл в районі Дементіївки, що за 27 км на північ від Харкова.

На Південнобузькому і Таврійському напрямках, за словами Мотузяника, діють російські окупаційні війська зі складу 8 і 49 армії, 22 армійського корпусу Південного військового округу та Повітряно-десантних військ. Основні зусилля загарбники зосередили на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій та логістичному забезпеченні військ.

На Криворізькому та Херсонському напрямках обстановка без суттєвих змін, російська армія веде артилерійський вогонь у бік позицій українських військ і намагається обладнати другу лінію оборони.

Речник МОУ зауважив, що на Сіверському напрямку з метою уточнення позицій артилерії, маршрутів висування та положення підрозділів ЗСУ загарбники вели повітряну розвідку у Чернігівській і Сумській областях. Існує ймовірність продовження ракетних ударів та артилерійських обстрілів прикордонних районів України.

На Волинському і Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Визначені підрозділи ЗС білорусі чисельністю до семи батальйонів продовжують посилювати ділянку білоруського-українського кордону у Брестській і Гомельській областях. Зберігається загроза завдання з території білорусі ракетних та авіаційних ударів по об’єктах в Україні, зазначив Мотузяник.

За його словами, кораблі Чорноморського флоту в акваторіях Чорного і Азовського морів ізолюють район бойових дій, ведуть розвідку та надають вогневу підтримку своїм військам на приморському напрямку. За даними розвідки, станом на 20 травня у готовності до застосування в акваторії Чорного моря перебувають два кораблі із сумарним залпом до 16 крилатих ракет типу "Калібр". Також корабельні угруповання противника в Чорному та Азовському морях продовжують блокувати цивільне судноплавство.

"Українські війська ведуть оборонну операцію, завдаючи противнику відчутних втрат у живій силі і техніці" , - наголосив речник МОУ.

Він також зауважив, що агресор визначає нові рубежі для пуску ракет по території України. За даними розвідки, російські екіпажі дальніх бомбардувальників Ту-22М3 відпрацьовують умовні пуски ракет з повітряного простору північної частини тимчасово окупованої території АР Крим.